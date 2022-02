Incendie en Wallonie: un enfant est décédé et un second est dans un état de mort cérébrale

Deux enfants de 5 et 11 ans sont dans un état critique à la suite d’un incendie vendredi soir au sein d’une habitation à Ransart (Charleroi, province de Hainaut), a indiqué le parquet de Charleroi confirmant une information de plusieurs médias. Les parents et le beau-frère de la famille ont été transportés en milieu hospitalier.

Deux enfants de 5 et 11 ans, coincés au premier étage de l’habitation, ont été évacués par les hommes du feu avant d’être pris en charge par les secours et transportés en milieu hospitalier. « L’état de santé des deux enfants est critique et leurs jours sont en danger », a précisé le parquet de Charleroi, avisé des faits et qui est descendu sur place.