Le choc entre l’Antwerp et l’Union SG déjà décisif? «C’est le tournant de la saison» (vidéo)

Sans avoir l’air d’y toucher, les Anversois ont donc (avec l’appui retrouvé de leurs supporters) l’opportunité de revenir à quatre points des leaders bruxellois et ainsi, d’accentuer d’autant la pression. Plus encore que le FC Bruges, le Great Old est-il le rival numéro 1 de l’Union pour le titre ? La question a animé l’un des débats de notre émission (à retrouver en podcast) « En attendant le match », autour de Grégory Bayet et Cédric Baufayt. « Oui, parce que le club de la Métropole dispose d’un noyau très étoffé, initialement construit pour jouer sur plusieurs tableaux, les postes y sont quasi tous doublés », note Christine Schréder. « Surtout, les Anversois ont, comme leurs visiteurs du samedi, trouvé une formule efficace. Dans les deux rectangles d’ailleurs. »

« Le duel de ce samedi ressemble à un tournant de la compétition », estime Philippe Dewitte (Sudinfo et Le Soir). Un succès bruxellois rejetterait l’adversaire à dix points ; a contrario une victoire anversoise réduirait l’écart à quatre unités, avant une division par deux en playoffs. « L’Antwerp est la formation la plus efficace depuis le Nouvel An (13/15), complète et mieux équilibrée que l’an dernier, un groupe auquel Radja Nainggolan apporte un supplément d’âme et d’énergie dont chacun rêve. » Sa confrontation avec le Danois Nielsen, l’un des hommes clés du triangle médian bruxellois, vaudra d’ailleurs son pesant de cacahuètes. « Paul Gheysens est un dirigeant plutôt interventionniste mais semble avoir lâché un peu de lest, ce qui permet à Brian Priske de donner la pleine mesure de son coaching humain » ajoute Frédéric Larsimont (Sudinfo et Le Soir). « Lorsqu’on effectue dix-huit transferts « entrants » en quelques mois, ce n’est évidemment pas pour jouer la Conference League, on assume pleinement son ambition de titre. »