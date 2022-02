Edward Still après le succès du SC Charleroi contre Seraing: «L’essentiel est là, mais ce n’était pas top au niveau du contenu»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après le succès du Sporting Charleroi contre Seraing ce vendredi (2-0), Edward Still est resté lucide quant à la prestation de ses joueurs. « L’essentiel est là avec les trois points, mais ce n’était pas top au niveau du contenu », a admis le coach des Zèbres. « Je donnerais peut-être un 5 sur 10 à mon équipe mais au final le résultat est là et c’est le plus important. Ce n’est parfois pas dérangeant gagner, même sans bien jouer. On a bien géré les moments importants et on n’a rien donné à Seraing. Les joueurs du banc ont beaucoup apporté et le mérite leur revient. Ce n’est que de bénéfice pour nous et je pense que l’on est plus fort aujourd’hui qu’avant le mercato. »

Grâce aux trois points, Charleroi dépasse provisoirement Anderlecht et intègre le top 4 du championnat. Mais pour Still, hors de question d’y penser : « Rentrer dans le top 4 ne change rien pour nous. Les autres équipes doivent encore jouer ce week-end et ce qu’elles vont faire ne nous concerne pas. On va simplement tourner la page et se concentrer sur Bruges. »