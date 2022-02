Gare à vendre trop vite la peau du covid

Alors, c’est bon, on y va, on reprend la vie normale ? L’atmosphère est fébrile en tout cas. La société belge ressemble à une classe d’écoliers, dix minutes avant la fin du dernier cours de la journée : on entend déjà des copains jouer dans la cour et on attend que le professeur donne le go du départ anticipé.

Mais voilà, le prof suit le règlement qui donne les motifs précis permettant d’ouvrir les portes avant que la cloche sonne. Et on n’y est pas encore.

C’est donc cela l’esprit covid en ce début de week-end. Les Britanniques et les Danois sont déjà dans la cour de récréation, les Français vont bientôt les rejoindre – ces trois pays ont levé nombre de restrictions, si pas toutes. En Belgique, certains patrons de soins intensifs et des experts annoncent que le pic de la cinquième vague est passé, l’un d’entre eux se risquant même ce vendredi à affirmer qu’on pourrait être tranquille jusqu’à la fin de l’été.