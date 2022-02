Les bulletins des joueurs de Seraing, battus 2-0 au Sporting Charleroi

Menés et réduits à 10 dès la 31e minute de jeu, cela devenait trop compliqué pour les Sérésiens, finalement battus 2-0 par Charleroi.

6 Dietsch : le gardien est trop court pour arrêter la belle frappe croisée de Van Cleemput. Il sort très bien dans les pieds de ce dernier quelques instants plus tard. Impuissant sur le second but encaissé.

6 Nadrani : après un mois de décembre difficile, à l’image de toute l’équipe, il retrouve un bon niveau. Il a une nouvelle fois intercepté de nombreux ballons et devient très complémentaire à Dabila.

6 Dabila : il fut aussi présent que Seraing soit à 11 ou à 10. Irréprochable, une nouvelle fois... Tandis qu’il a le don de soulager ses équipiers.