Jean-Louis Garcia après la défaite de Seraing au SC Charleroi: «On s’est vraiment tiré une balle dans le pied»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après la défaite de Seraing au SC Charleroi (2-0), Jean-Louis Garcia s’est montré déçu du résultat, malgré une prestation convaincante de ses joueurs. « Le carton rouge est le tournant de la rencontre. On était dominateur en début de match et Charleroi a réussi à marquer sur leur première infiltration dans notre surface. C’est dur à encaisser », a-t-il débuté. « Je suis un peu en colère à cause du manque de maîtrise sur les deux cartons jaunes que l’on a pris. C’étaient deux fautes inutiles et on s’est vraiment tiré une balle dans le pied alors que l’on était bien dans le match. J’ai vraiment l’impression que l’on a fait douter Charleroi et je ne pense pas que l’on avait une tête de relégable ce soir. Un a rivalisé avec un gros championnat et j’ai bien aimé le visage afficher par mon équipe, même si on ne peut pas se permettre ce genre d’erreurs. C’est dommage, mais on va continuer à y croire. »

Même son de cloche du côté de Youssef Maziz, qui a regretté l’exclusion de son coéquipier, Benjamin Boulenger : « C’est dommage parce qu’on n’a pas été mis en danger pendant les 30 premières minutes, puis on recule après avoir encaissé et le carton rouge est venu casser notre dynamique. Je pense que même à 10 contre 11 on a su tenir et ne pas trop concéder d’occasions en deuxième période, mais c’était compliqué de marquer. Il faut retenir les bonnes choses et passer à la suite. C’est frustrant car on a payé cash notre erreur, mais on doit maintenant se remobiliser pour le prochain match. On va affronter La Gantoise et l’Antwerp, ce n’est pas évident mais tout est possible. Je pense qu’à 11 contre 11 aujourd’hui, on aurait pu faire quelque chose. »