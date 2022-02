Sans briller, les Zèbres retrouvent le Top 4

Sans briller pendant la grande majorité de la rencontre, le Sporting de Charleroi a « assuré l’essentiel », comme l’a confirmé Edward Still après coup, ce vendredi soir en s’imposant face à Seraing pour réintégrer le Top 4 et mettre la pression sur Anderlecht qui recevra Eupen et sur Gand qui se rendra au FC Bruges. Tout n’a pourtant pas été si simple contre une équipe sérésienne joueuse, mais menée dès la première vraie occasion carolo, avant que l’ancien Zèbre Benjamin Boulenger ne plombe la rencontre – surtout de son équipe – en écopant de deux cartons jaunes. « C’est le grand tournant du match alors que les deux jaunes sont évitables », regrettait Jean-Louis Garcia. S’il a cru que le VAR allait lui sauver la mise, le défenseur français a juste vu sa rouge directe devenir une deuxième jaune avec le même verdict si ce n’est que le penalty provoqué est devenu un coup franc.