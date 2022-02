Cristiano Ronaldo loupe complètement un penalty, Manchester United éliminé de la coupe (vidéos)

Dire que Manchester United peut se mordre les doigts de cette élimination serait encore très loin du compte.

Non seulement parce que les occasions auront été nombreuses et pour certaines très nettes, mais aussi parce que le club, distancé en championnat et loin d’être parmi les favoris pour la Ligue des champions, a sans doute perdu là sa dernière chance de remporter un trophée cette année.

Il est, en outre, englué dans une ambiance délétère après l’arrestation, dimanche dernier, de Mason Greenwood pour viol, agression sexuelle et menaces de mort. Cette défaite ne va rien faire pour alléger le climat mancunien.

Il y a eu ce penalty obtenu par Paul Pogba, qui a joué 80 minutes pour son retour à la compétition, mais inexplicablement raté par Cristiano Ronaldo qui n’a même pas trouvé le cadre (19e).

Il y a eu le but grand ouvert devant Bruno Fernandes, après une erreur de relance de « Boro », mais le Portugais, pour éviter le retour du gardien adverse, a trop appuyé et croisé sa frappe, trouvant le poteau (72e).

Et il y a eu cette kyrielle d’occasions nettes -- 30 tirs, 9 cadrés – pour des Red Devils qui ont vécu un cauchemar devant le but.

Mais même avec tout cela, United n’aurait jamais dû gâcher l’avantage qu’il avait réussi à prendre sur une action individuelle de Jadon Sancho, côté gauche dans la surface et qui avait marqué son deuxième but seulement depuis son arrivée (1-0, 25e).

En face, Middlesbrough, entraîné par Chris Wilder qui avait fait des merveilles avec Sheffield United les dernières années, a parfaitement joué le coup, ne paniquant jamais sous la pression.

En seconde période, ils ont même commencé à trouver des brèches et il a fallu un superbe arrêt de Dean Henderson pour empêcher l’égalisation par Matt Crooks (57e).

Mais le milieu de terrain a eu sa revanche quelques minutes plus tard en poussant au fond un ballon de Duncan Watmore qui avait touché le ballon de la main (1-1, 63e).

La séance des tirs au but, exercice dans lequel le bilan de Manchester United était exécrable avec 6 défaites sur les 7 dernières avant celle de vendredi, n’augurait rien de bon.