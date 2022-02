L'Argentine règle 370 millions USD d'intérêts au FMI

L'Argentine et le FMI ont annoncé il y a une semaine un accord de principe sur une renégociation des 44 milliards de dette du pays envers l'institution, en contrepartie de réformes économiques, en particulier une réduction progressive du déficit budgétaire (3% du PIB à présent) jusqu'à l'équilibre en 2025, d'un contrôle de l'inflation, avec une révision trimestrielle par le Fonds.

Legs d'un prêt contracté en 2018 auprès du FMI par le précédent gouvernement (centre droit) de Mauricio Macri, la 3e économique d'Amérique latine était confrontée à des échéances "insoutenables", comme elle l'a souvent réaffirmé, de 19 milliards dès 2022, autant en 2023, entre capital et intérêts.

Au lieu de quoi l'accord de principe prévoit des remboursements échelonnés sur dix ans, jusqu'en 2032, mais dont l'échéancier doit être "défini par les mémorandums" prochains, dans des discussions encore à venir entre les deux parties.

Mais l'échéance d'intérêts de vendredi restait prévue.

Jeudi la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva a appelé à se concentrer sur la finalisation des termes de l'accord et le mettre en œuvre, car "il n'y a pas de solution alternative". "Notre objectif principal est de sortir l'Argentine de cette voie très dangereuse d'inflation élevée", a-t-elle assuré, ajoutant que le programme prévu était "pragmatique" et susceptible d'ajustements, et que l'équipe du FMI s'efforçait "d'obtenir ce qu'il y a de mieux pour le pays".