Visite royale à Dubaï: un souci avec l’équipage de l’avion oblige le Roi à rentrer au pays un jour plus tard que prévu

Les membres de l’équipage de l’avion ont eu un léger accident de la route, reportant d’un jour le retour au pays du Roi et de sa délégation.

Petit souci lors de la dernière étape de la visite officielle du Roi et de la reine à Oman et aux Émirats arabes unis. La délégation royale devait quitter Dubaï, où elle visite aujourd’hui l’Expo universelle, cet après-midi. Mais l’équipage de l’avion gouvernemental a eu un léger accident de la route, sans gravité nous dit-on. Mais les membres de l’équipage ont quand même dû passer par l’hôpital pour un petit contrôle et les pilotes ne peuvent voler ce samedi (après la prise d’anti-douleurs).