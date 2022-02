Coronavirus: les décès augmentent en Belgique, les autres indicateurs s’améliorent

En ce qui concerne la couverture vaccinale, 77% de la population est entièrement vaccinée et 58% a reçu une dose de rappel.

Quelque 4.248 personnes positives au Sars-CoV-2 séjournent actuellement à l’hôpital (+11%), dont 430 patients traités en soins intensifs (+17%). Entre le 29 janvier et le 4 février, il y a eu en moyenne 352 patients admis à l’hôpital et positifs au Covid-19, soit une diminution de 1% par rapport à la période de référence précédente.

Entre le 26 janvier et le 1er février, 38. 081 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit un recul de 27%. Légèrement moins de tests ont cependant été effectués, à savoir 101.431 (-15%). Le taux de positivité est de 43,9% et plus de 99% des cas sont attribués au variant Omicron.

Au cours de cette période, 33,6 personnes en moyenne sont décédées par jour après avoir été testées positives (+30%).