Maroc: la course contre la montre se poursuit pour sauver le petit Rayan, l’espoir s’amenuise

Engagés dans une course contre la montre de plus en plus pressante, les secouristes marocains ont oeuvré toute la nuit de vendredi à samedi pour tenter de sauver le petit Rayan, un enfant de cinq ans tombé dans un puits profond il y a cinq jours, dont le sort émeut le royaume et bien au-delà.

Mais les travaux de forage continuent très lentement dans ce village d’une région déshéritée du nord du Maroc.Les deux derniers mètres pour atteindre le garçonnet au fond du trou de 32 mètres sont les plus difficiles en raison des risques d’éboulement.