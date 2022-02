Météo: un week-end mitigé en perspective

La journée de samedi débutera sous le soleil, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Quelques nuages couvriront néanmoins le versant sud de l’Ardenne et la Gaume. Le ciel deviendra plus changeant en cours de journée. Les maxima seront compris entre 3 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 9 degrés sur l’ouest du pays. Le vent sera modéré avec des rafales proches de 50 km/h.