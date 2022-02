JO d’hiver 2022 : le Belge Stijn Desmet éliminé en séries du 1.000m du shortrack suite à une pénalité

Stijn Desmet a été éliminé en séries du 1.000m en shorttrack des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, samedi, au Palais omnisports de la capitale chinoise. Desmet a écopé d’une pénalité dans la 7e série.

La série de Desmet a été chahutée. Après un faux départ, un deuxième départ a été donné. Desmet a chuté peu après le 1er tour. Les juges ont arrêté la course et ont permis au Belge de prendre un 3e départ. Une nouvelle chute est survenue, l’Italien Pietro Sighel et l’Américain Ryan Pivorotto se retrouvant sur la glace. Desmet terminait la course comme le Hongrois Shaolin Sandor Liu (1:25.262), mais après vision des images, il était jugé responsable de la chute pour avoir changé de trajectoire et pénalisé.