Pierre-Yves Dermagne sur le pavillon belge à Dubaï: «On peut et on doit mieux faire la prochaine fois»

Samedi, c’était la Journée belge à l’Exposition universelle de Dubaï. L’occasion pour le Roi et la reine, et plusieurs ministres, de visiter le pavillon belge. Une mise à l’honneur de notre savoir-faire et de cette « Arche verte » comme on le surnomme, qui, a déclaré Philippe dans son discours, se veut « un lieu de rencontre », pour « bâtir des ponts entre les cultures, pour promouvoir le dialogue et favoriser l’innovation ».

Et c’est un peu la fête du pavillon belge, en effet ! Après le ministre-président flamand, Jan Jambon, qui avait dit, en fin d’année dernière, le peu de bien qu’il en pensait, au point de souhaiter la prochaine fois un pavillon flamand, avant de se rétracter, ce sont des ministres présents à Dubaï dans la délégation royale, ce samedi, qui se montrent dubitatifs, voire critiques.