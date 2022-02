Standard-Cercle: les Rouches, avec Ngoy et Sissako dans le onze de base, veulent rebondir après le revers face à Malines (direct à 18h30)

Privé d’un pion important sur l’échiquier de Luka Elsner, en la personne de Gilles Dewaele, à cause d’une blessure à l’adducteur, le Standard de Liège peut-il reprendre sa marche en avant ? Après deux bons partages (à Anderlecht et contre Bruges) et un succès acquis au Kehrweg, les Rouches sont retombés dans leurs travers face au KV Malines, en concédant une défaite en toute fin de rencontre.

Ce samedi, pour le premier de leurs deux matches à huis clos (à cause des incidents dans le choc wallon), les Liégeois auront donc fort à faire face au Cercle de Bruges, qui tentera également de faire oublier sa récente défaite contre Ostende.