Cinq raisons pour lesquelles vous ne devriez pas attraper omicron de manière délibérée

1. Ce n’est pas « juste un rhume »

Fièvre, maux de gorge, ganglions gonflés, courbatures sont souvent les symptômes les plus recensés du variant omicron ce qui affaiblit le corps humain, explique CNN par le biais du Dr. Robert Murphy, directeur exécutif du Havey Institute for Global Health de la Northwestern University Feinberg School of Medicine.

« Les gens parlent du variant omicron comme si c’était un mauvais rhume. Ce n’est pas un mauvais rhume. C’est une maladie mortelle », insiste le scientifique. Pour le Dr. Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center de Philadelphie, en comparaison avec le variant delta, « vous avez moins de chances d’être hospitalisé ou de vous retrouver en soins intensifs, moins de chances d’être mis sous ventilateur et moins de chances de mourir ». « Mais ça ne veut pas dire qu’il ne s’agit pas d’une maladie grave », renchérit-il.

2. Les risques d’attraper le « covid long » sont présents

Des études montrent qu’environ 80 % des personnes ayant perdu l’odorat après avoir contracté le coronavirus, retrouvent leurs sensations après approximativement un mois. Mais pour d’autres cela n’arrive pas avant 6 mois parfois.

D’autres symptômes du covid long sont difficiles à gérer. Essoufflement, fatigue intense, fièvre, étourdissement, diarrhée, palpitations cardiaques, douleurs musculaires, changements d’humeur et troubles du sommeil, rapporte CNN. Par ailleurs, les formes sévères du covid long peuvent avoir des conséquences importantes pour les poumons, le cœur et les reins.

Actuellement, les scientifiques tentent toujours de comprendre le covid long.

3. Vous risquez de transmettre le virus aux enfants

Bien que la vaccination des enfants a débuté dans de nombreux pays du globe, les infections pour cette partie de la population sont étonnamment plus élevées et dépassent de loin « le pic des vagues précédentes de la pandémie » aux Etats-Unis. C’est ce que démontrent les données de l’American Academy of Pedriatrics (AAP).

4. Une charge supplémentaire sur le système de santé

En attrapant délibérément le variant omicron ou n’importe quel autre variant du coronavirus, « vous maintenez la pandémie et faites pression sur les systèmes de soins de santé », explique le Dr Robert Murphy. En Belgique, nul ne sait si la déferlante omicron sera de nature à déstructurer notre système de santé. Les autorités belges se préparent pour le pire en mettant en place un système en cas de surcharge des soins de santé.

5. On ne rigole pas avec Mère Nature

Est-ce réellement une bonne idée d’attraper une maladie de manière délibérée ? Pour le Dr. Offit, la réponse est simple : « On ne plaisante pas avec Mère Nature. Elle essaie de nous tuer depuis que nous sommes sortis de l’océan pour aller sur terre ».