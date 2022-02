Bundesliga: nouvelle défaite pour Orel Mangala avec Stuttgart contre Francfort

Stuttgart et Orel Mangala, battus à Francfort, ont fait une mauvaise opération en Bundesliga samedi lors de la 21e journée de championnat.

Dix-septième de Bundesliga et en grande difficulté depuis des semaines, Stuttgart s’est incliné devant l’Eintracht Francfort sur le score de 2-3. N’Dicka (7e), et Hrustic (47e et 77e) ont marqué les buts des visiteurs qui ont empoché la victoire malgré le retour au score à deux reprises de Stuttgart via Anton (42e) puis Kalajdzic (70e). Titulaire, Mangala a disputé toute la rencontre pour le VfB.