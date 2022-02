Saudi Tour: Maxim Van Gils en roi du désert

Le Belge de vingt-deux ans a remporté la deuxième édition de l’épreuve en Arabie Saoudite au terme d’une ultime journée dépourvue de bourrasques, et de facto de bordures, dominée par Dylan Groenewegen.

Au cœur du podium, le sourire reste pincé, le visage figé sous la casquette. Question d’habitude, certainement. À AlUla, à l’ombre des roches rougeoyant sous le soleil qui finit doucement sa course, Maxim Van Gils a pourtant remporté le Saudi Tour. Un maillot de vainqueur final du même vert que le drapeau du Royaume, ainsi que sa déclinaison blanche de meilleur jeune, qu’il va devoir caser dans sa valise avant d’embarquer dans le charter direction Paris, ce dimanche. « Ce sont mes premiers maillots chez les pros, c’est vraiment un sentiment spécial. Je ne sais pas encore où je vais les ranger. Surement dans ma chambre. Le trophée ira dans le salon, avec ceux que j’ai gagnés chez les jeunes. Je n’ai pas l’habitude des cérémonies protocolaires, c’est particulier… mais je suis tellement content », expose, cette fois le faciès plus léger, le jeune Belge, vingt-deux ans, qui a marqué l’épreuve arabique en remportant l’étape reine et, donc, son classement final.