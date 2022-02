Peut-on attraper à la fois le coronavirus et la grippe?

Alors que le variant omicron est en progression, peut-on attraper, en même temps, la grippe et le coronavirus ? La réponse est oui, assure La Voix du Nord . L’Organisation mondiale de la Santé confirme qu’il est « possible d’attraper les deux maladies en même temps ». Il existe même un mot pour qualifier une personne atteinte par les deux virus : « flurona », contraction du mot « flu » (grippe en anglais) et de coronavirus.

C’est le cas d’une Israélienne, enceinte et non vaccinée, qui a été admise à l’hôpital Beilinson de Petah Tikva – une ville située au nord-est de Tel-Aviv – sans avoir contracté de symptômes graves, rapportent des médias israéliens. Cette femme n’est pas la première patiente à avoir contracté simultanément les deux maladies. Plusieurs cas de double infection étaient déjà apparus en 2020 aux Etats-Unis, indiquaient nos confrères de The Atlantic au mois de novembre dernier. Il est fort probable que d’autres patients aient été infectés par la grippe et le covid, sans avoir été diagnostiqués pour autant.