Un Standard frustré face au Cercle: «On égalise, on prend l’avance, mais…»

Enfoncé durant quarante-cinq minutes. Par un adversaire qui fait circuler le ballon et se mue en sangsue dès qu’il le perd. En prenant l’avance en fin de première période sur un magnifique coup franc de Dino Hotic, le Cercle a concrétisé sa maîtrise totale sur la pelouse d’un Sclessin en mode huis clos. « Je ne suis pas vraiment d’accord avec cette analyse », souffle Nicolas Raskin. « Nous savions que les Brugeois étaient l’équipe qui court le plus, qui avale les kilomètres et qui pressent très haut en perte de balle. Nous avions donc un plan de jeu très clair, sans fioriture. Le but n’était pas de jouer à la ‘baballe’ ». Mais plutôt de privilégier le jeu direct, avec des longs ballons dans le dos de la défense du Cercle. « Le coach a insisté sur des points très précis durant la pause. Il y avait de l’espace sur les ailes, et nous devions gagner davantage de seconds ballons, pour gagner du temps. Nous l’avons fait, en égalisant et en finissant par prendre l’avantage, mais… »