Charleroi: solidité défensive retrouvée!

« Bingourou nous a permis de nous maintenir dans le match. Ce sont des moments décisifs qui nous permettent de rester bien et de conclure nos occasions par la suite. Le deuxième but, lui, tombe tard. Mais on savait qu’il fallait rester patient, jouer vite d’un côté ou de l’autre pour pouvoir les déséquilibrer, car ils évoluaient en bloc bas. C’est ce qu’on a quand même su faire, tout en restant solide derrière », commente Loïc Bessilé, désormais incontournable à gauche de l’axe défensif au RCSC.

En effet, la défense carolo, après avoir concédé six buts contre OHL et l’Antwerp, a joliment resserré les boulons. Bingourou Kamara a remis trois clean sheets lors des quatre dernières rencontres, au cours desquelles il ne s’est donc retourné qu’à une seule reprise fois. Cette solidité retrouvée a coïncidé aussi avec le retour de blessure de Bessilé et l’intronisation de Valentine Ozornwafor au cœur de cette arrière-garde.

Complémentarité

« Bingourou prend ses repères après un premier match difficile. On travaille beaucoup à l’entraînement. On encaisse moins depuis quelques matches et on essaie de rester sur cette lancée. Avec Valentine, on communique bien, pour rectifier certaines choses. Le trio axial s’entend bien et on est assez complémentaire. Il y a de bons défenseurs dans le groupe et même si l’un d’entre nous est absent, les joueurs alignés restent complémentaires », explique l’ancien défenseur de Bordeaux.