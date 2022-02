Denis Undav après la victoire de l’Union à l’Antwerp: «On est en train de forcer le respect de la Belgique entière»

Auteur des deux buts de l’Union, Deniz Undav avait forcément le sourire, samedi soir, après le succès retentissant remporté à l’Antwerp (0-2) : « Cette équipe continue à étonner les observateurs extérieurs mais je trouve surtout qu’on est en train de forcer le respect de toute la Belgique », a expliqué le buteur allemand. « Là, on a dix points d’avance sur l’Antwerp et on a réussi un nouvel exploit sur la pelouse d’un candidat au titre, sans encaisser qui plus est. Beaucoup d’observateurs pensaient que nous allions flancher à un moment donné mais pour l’instant, on a prouvé qu’on savait s’adapter aux qualités de nos adversaires, ce qui nous a permis de remporter 10 points lors les quatre derniers matchs alors qu’on en avait ‘seulement’ pris 4 lors du premier tour. Ici, on savait qu’on allait au-devant d’un combat physique intense comme ceux que je découvrirai certainement la saison suivante en Premier League et on n’a pas été déçus. Ce groupe a prouvé qu’il était solide et uni. »

Ce groupe prouve aussi et surtout à la Belgique qu’elle sera très difficile à aller chercher en conservant un tel niveau de jeu…