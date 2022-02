JO d’hiver 2022: le Belge Armand Marchant, blessé à la cheville, renonce au super-G

Le spécialiste du slalom s’est tordu la cheville gauche fin janvier lors de la manche de Coupe du monde de Schladming, en Autriche. «La blessure est bien suivie ici par Johan Bellemans (médecin-chef du COIB, NDLR) et mon physiothérapeute Thibaut Schnitzler. C’est difficile de s’entraîner sur la piste en ce moment. Mais je fais des progrès petit à petit. J’ai encore beaucoup de jours pour me préparer pour le slalom, qui est mon principal objectif ici. Sinon, je me sens vraiment super bien».

«Cela ne sert à rien de prendre des risques», a déclaré le skieur alpin Armand Marchant dimanche lors d’un événement de presse aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin. Il ne participera pas au super-G, prévu mardi. Il souffre d’une petite blessure à la cheville et veut se préserver pour le slalom géant (le dimanche 13) et surtout le slalom (le mercredi 16).

En fin de compte, son forfait dans le super-G n’a pas été une décision difficile à prendre. «Je ne skie pas le super-G très souvent. Je ne m’y suis presque pas entraîné. Il n’y a aucun intérêt à prendre des risques. Et je ne dois pas non plus le faire pour le rythme de course, car j’ai beaucoup skié en janvier.»

Cinq ans après son terrible accident, Marchant est impatient, à désormais 24 ans de se montrer sur la plus grande des scènes. «Je ne pense pas que je serais là où je suis maintenant sans cette grave blessure. Cela m’a également rendu mentalement plus fort et plus sérieux sur les skis. Je me concentre maintenant sur l’avenir.»

La piste de Yanqing peut convenir à Marchant. «Elle n’est pas très raide, mais c’est une belle pente. Et la neige est vraiment bonne, elle est assez dure et j’aime ça. Il y a beaucoup de vent, mais c’est plutôt un inconvénient pour les épreuves rapides. En slalom, nous sommes moins gênés», a déclaré le Thimistérien qui a été le porte-drapeau de la Belgique en compagnie de la patineuse artistique Loena Hendrickx lors de la cérémonie d’ouverture vendredi.