JO d'hiver 2022: ce qu'il ne fallait pas rater ce dimanche matin (vidéos)

Zoi Sadowski Synnott est devenue la première Néo-Zélandaise championne olympique aux JO d’hiver. Dimanche, elle s’est imposée en finale de l’épreuve du slopestyle de snowboard.

Dernière concurrente à se lancer, la jeune femme de 20 ans a émergé dans son troisième et dernier run. Elle a obtenu 92.88 points. Sadowski Synnott, qui est double championne du monde de cette discipline 2019 et 2021 et qui a aussi remporté les récents X Games, a ainsi devancé l’Américaine Julia Marino qui avait obtenu 87.68 points dans son 2e run. La médaille de bronze a été enlevée par l’Australienne Tess Coady avec 84.15 points.

Notre compatriote Evy Poppe avait terminé 14e des qualifications samedi. Seules les douze premières étaient retenues pour la finale. La Gantoise de 17 ans a fait des JO 2026 de Milan-Cortina son grand objectif.