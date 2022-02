Décès du petit Rayan: les hommages se multiplient

Le deuil du petit Rayan, 5 ans, coincé dans un puits pendant plusieurs jours, a touché le monde entier. Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Naftali Bennett ont exprimé leurs condoléances.

« Je veux dire à la famille du petit Rayan et au peuple marocain que nous partageons votre douleur », a déclaré Emmanuel Macron sur Facebook.

Au Maroc comme à l’étranger, la population compatit avec les proches du petit Rayan, âgé de 5 ans, dont le corps a été extrait samedi d’un puits profond après une opération de sauvetage qui a duré plusieurs jours. Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Naftali Bennett, entre autres, ont exprimé leurs condoléances.

Naftali Bennett a écrit sur Twitter : « En mon nom et au nom du gouvernement israélien, je présente nos sincères condoléances à la famille de Rayan, au peuple marocain et à Sa Majesté le roi Mohammed VI. »

Le Premier ministre des Émirats arabes unis et Emir de Dubaï, Cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, a également présenté ses condoléances à la famille endeuillée et au peuple marocain. Le footballeur algérien du Milan AC Ismaël Bennacer a déclaré que « le courage de Rayan restera avec nous et continuera à nous inspirer ». L’auteur américano-marocaine Laila Lalami qualifie cette mort de « tragique ».

À lire aussi Le Maroc est sous le choc après le décès du petit Rayan

Rayan est tombé dans un puits sec mardi après-midi et est resté coincé à une profondeur de 32 mètres. Le puits était trop étroit pour que quiconque puisse y descendre. Les secouristes ont donc dû creuser un énorme trou à côté du puits et utiliser un tunnel horizontal pour atteindre le garçon. Lorsque les secouristes l’ont atteint le samedi soir, il s’est avéré qu’ils sont arrivés trop tard.