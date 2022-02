Cali a ouvert le printemps des concerts

Enfin ! C’est reparti ! Madeleine, Cirque royal, AB, Forest National, Lotto Arena, Sportpaleis, Palais 12… Tous ont annoncé leur réouverture et le retour des artistes français et internationaux, peu importe la couleur du baromètre. Vendredi, Cali lançait le mouvement à Mons avec un concert soi-disant assis. Samedi, pendant que son ami Arno faisait de même à l’AB, dopé par son concert privé à la VRT, Cali foutait le bordel, comme il a l’habitude de dire, à la Madeleine. À l’entrée, il faut montrer patte blanche bien sûr : CST et carte d’identité. Les six cents personnes ont bien de sages rangées de chaises pour s’asseoir mais certains vont vite comprendre qu’en ramenant en permanence des bières, on peut tomber le masque.