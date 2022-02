Espagne: Eden Hazard pourrait être titulaire ce dimanche suite à de nombreuses absences au Real Madrid

Avec de nombreux absents côté Real Madrid, Eden Hazard devrait avoir une nouvelle fois sa chance, face à Grenade en championnat espagnol. Le Belge, resté sur le banc face à l’Athletic Bilbao en Coupe du Roi, devrait débuter la rencontre de ce dimanche en étant titulaire.

D’après la presse espagnole, l’international belge devrait démarrer dès le début du match sur l’aile gauche. D’après Marca, Carlo Ancelotti devrait choisir entre Eden Hazard et Marco Asension pour débuter sur le côté gauche. Du côté d’AS, on est plus confiant, Eden Hazard serait bien titularisé sur le côté gauche, et Marco Asensio en ailier droit.