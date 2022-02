JO d’hiver 2022 : Bart Swings termine 7ème du 5.000 m en patinage de vitesse et offre le premier top 8 des Jeux à la Belgique

Le recordman du monde, invaincu sur la distance cette saison, a établi à cette occasion un nouveau record olympique en 6:08.84. Le Néerlandais Patrick Roest a pris la médaille d’argent à 47/100e (6:09.31) et le Norvégien Hallgeir Engebraaten celle de bronze à 1:04 (6:09.88).

Opposé dans la dixième et dernière course à Van der Poel, le Louvaniste a couvert les douze tours et demi du «Ruban de glace» en 6:16.90. Il a devancé son rival direct jusqu’au 2.200 m avant de faiblir ensuite.

Son record de Belgique sur la distance est fixé à 6:08.76 depuis le 21 décembre dernier, une performance réalisée le 3 décembre dernier sur l’anneau très rapide de Salt Lake City aux États-Unis.

Vice-champion olympique à Pyeongchang en 2018 de la course départ groupé (mass-start), Swings avait terminé 4e du 5.000 m à Sotchi en 2014 et 6e de cette même épreuve en 2018.

Le Néerlandais Patrick Roest avait frappé fort en effaçant le record olympique de la légende son compatriote Sven Kramer (6:09.76 à Pyeongchang en 2018) en réalisant 6:09.31 dans la cinquième course pour s’emparer du meilleur temps établi par le Norvégien Hallgeir Engebraaten en 6:09.88.

Van der Poel, qui comptait encore 99/100e de seconde de retard à l’abord du dernier tour, a remonté 1.46 seconde sur Roest dans le dernier tour exceptionnel (28.97) pour remporter son premier titre olympique.

Triple champion olympique de la distance en 2010, 2014 et 2018, et médaillé olympique à neuf reprises, Kramer, 35 ans, a dû se contenter de la 9e place (6:17.04) à l’occasion de ses cinquièmes Jeux.