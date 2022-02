Jeux Olympiques d’hiver 2022: le bel hommage d’un athlète britannique à son ami décédé (photo)

Les Jeux Olympiques sont aussi témoins de belles images. Ce samedi, Rupert Staudinger, lugeur britannique a demandé au Comité International Olympique (CIO) l’autorisation de porter un casque spécial lors de l’entraînement de samedi, en l’honneur de son ancien coéquipier, AJ Rosen. Ce dernier est décédé en décembre dernier à l’âge de 37 ans des suites d’un cancer. AJ Rosen était également lugeur comme Rupert Staudinger.

Rupert Staudinger a donc porté ce samedi lors de l’entraînement un casque sur lequel était inscrit « RIP AJ ». Interrogé, le lugeur britannique a expliqué, qu’Adam Rossen, surnomé AJ Rosen, avait été important pour lui : « j’ai partagé une chambre avec lui à Pyeongchang aux Jeux olympiques d’hiver et avant cela, il était un mentor pour moi et je n’aurais probablement pas été aux Jeux sans lui », avant d’ajouter finalement : « Il a été un personnage clé de ma carrière, et avec ce casque, je veux garder sa mémoire vivante. »