Sentiments mélangés pour Bart Swings après sa 7e place sur le 5.000 mètres en patinage de vitesse : «la manière n’était pas la bonne»

Swings est tombé dans la même série que le Suédois Nils van der Poel, qui a assumé son statut de grand favori en se parant d’or grâce à un nouveau record olympique (6:08.84). «Nous avions prévu son accélération mais je n’ai pas pu suivre le rythme. J’ai voulu trop donner dans les virages mais la manière n’était pas la bonne. J’étais trop en mode combat et pas assez concentré sur la technique.»

Swings, détenteur du record de Belgique sur la distance est fixé à 6:08.76 depuis le 21 décembre dernier, une performance réalisée le 3 décembre dernier sur l’anneau très rapide de Salt Lake City aux États-Unis, était l’un des outsiders à la médaille de bronze. Pour y parvenir, il devait faire la course parfaite. «Mais même si cela avait été le cas, cela aurait été difficile. Sur une piste de basse altitude, mon record se situe à 6:12 alors qu’il fallait atteindre 6:09 pour monter sur la boîte. Physiquement, je vois que je suis bien. C’est de bon augure pour la suite», a ponctué le vice-champion olympique 2018 de la course départ groupé (mass-start).

Martin ten Hove, coach du Belge, estime qu’il était possible de mieux faire. «Nous ne sommes pas satisfaits. La première partie de course était bonne mais il fallait rester calme et maintenir sa technique quand Van der Poel a accéléré et cela n’a pas été le cas», a expliqué le Néerlandais.