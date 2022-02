La possibilité de créer son coffre-fort virtuel?

L’authentification des documents et leur préservation pourraient être un des usages les plus pratiques pour les particuliers dans les prochaines années. « Grâce à la robustesse et la traçabilité de la blockchain sur laquelle s’appuie largement la technologie des NFT, on peut tout à fait imaginer que certains documents y soient stockés de manière sécurisée ».

Un diplôme, un titre de propriété, un testament, pourraient ainsi être émis sous forme de NFT par les institutions certifiées et il serait possible de les préserver dans un cryptowallet de manière sécurisée. « L’idée fait son chemin et la piste me semble fondée, en tout cas davantage que l’échange de GIF ou de tweet », estime Nicolas Neysen. « Les NFT pourraient avoir un usage de coffre virtuel. Mais il faut voir à quel point cela révolutionnera vraiment les usages et les besoins. »