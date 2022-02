Factures d’énergie: «Dire que ce que fait le gouvernement ce sont des cacahuètes, c’est faux», selon Alexander De Croo

Un accord pour soulager les ménages après la hausse des prix de l’énergie est survenu en début de semaine. Le Premier ministre est revenu sur cet accord et a défendu le gouvernement qui selon lui, a eu le courage de prendre le problème de face et en profondeur.

Des mesures qui ne « servent à rien » ?

Après des semaines de négociations, l’accord est intervenu au milieu de la nuit de lundi à mardi. Une baisse temporaire de la TVA sur l’électricité, un chèque de 100 euros et un « mini tax shift » doivent soulager les ménages. Le tarif social étendu est également prolongé.

Pour le PTB, ce n’est pas assez, ces mesures ne « servent à rien ». Le Premier ministre a répondu à ces critiques : « Allez dire que ce que fait le gouvernement ce sont des cacahuètes et que cela ne sert à rien, ce n’est pas vrai. Le gouvernement fait énormément de choses. Dire que c’est peu et malhonnête, c’est faux. »

Des mesures qui arrivent trop tard ?

Il a souhaité ajouter que cela arrive qu’avec 7 partis au sein du gouvernement, cela prenne du temps pour mettre tout le monde d’accord. « Les 7 partis ont montré le courage nécessaire, et c’est ça qui est important. »

« La presse a tendance à accentuer certaines choses. Il n’y a pas une bataille interne éternelle aussi forte que ce que décrivent les médias. Cette presse ne devrait pas parler uniquement des uns et des autres. Alors, je n’ai pas de problème avec le fait de pointer du doigt là où il y a des difficultés. Mais si l’on compare avec le débat en France qui est polarisé et agressif, on se rend compte qu’en Belgique, on arrive à avoir des débats et à le faire de manière civilisée. »

Vers un code orange ?

Pour Alexander De Croo, il est nécessaire d’avoir un baromètre corona, « car il faut donner de la transparence, avoir plus de visibilité et pouvoir anticiper. Nous regardons également d’autres paramètres pour ce baromètre, comme la santé mentale de la population. » Il a ajouté : « Si nous voyons dans les jours qui viennent que le cap est passé, que les hospitalisations continuent de baisser, je pense que nous pourrons anticiper une étape future. Il faut garder une certaine prudence mais on pourrait anticiper le code orange. »