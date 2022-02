Polémique après le but annulé du Standard contre le Cercle Bruges: voici l’image qui a justifié la décision du VAR

Samedi soir, Luka Elsner ne décolérait pas après le coup de sifflet final. « Contre OHL, on nous avait expliqué que, si deux lignes se touchent, on n’annule pas la décision de l’arbitre central », nous expliquait-il. « Ici, c’est le cas. Dans tous les séminaires sur le VAR, on nous a expliqué que, lorsqu’on manque de clarté, on ne change pas la décision. Donc j’aimerais vraiment avoir des explications de la part des arbitres. »