Thomas Meunier: «À Dortmund, on est très loin du bling-bling parisien»

Thomas Meunier s’est exprimé au sujet de son ancien club. Interrogé par le journal L’Équipe, le joueur belge a dit sa façon de penser à propos du Paris Saint-Germain. Une équipe qui fait partie des meilleurs du monde, mais qui fait autant parler pour les frasques de ses joueurs que pour ses prestations.

Un côté « star » que le Diable rouge n’a pas manqué de souligner. « Paris, c’est bling-bling, depuis sa création d’ailleurs, et il faut que ça le reste. Ça doit faire rêver plus qu’autre chose », a-t-il avancé dans les colonnes du quotidien français, avant de poursuivre. « Il se passe toujours quelque chose et ça dessert parfois le club parce que je pense qu’un peu de calme et de plénitude pourrait franchement aider. S’il y a une discipline généralisée, le groupe sportif pourra être plus serein et ça se répercutera sur tout le reste. »