Conner Rousseau: «Nous sommes de plus en plus proches du code orange»

« Mais nous devons faire preuve de prudence, en utilisant le baromètre comme guide. » Le ministre flamand du bien-être Wouter Beke (CD&V) a également déclaré dans l’émission qu’il sent que nous sommes proches d’un code orange.

« Je ne peux pas mettre de date, mais je pense que d’ici une semaine ou deux, nous pourrons décider de passer au code orange. C’est de plus en plus proche. Et le baromètre est une feuille de route, un guide pour le faire en toute sécurité », a déclaré Conner Rousseau dimanche.

Il a fait référence à la situation au Danemark, où les mesures sanitaires ont été assouplies.