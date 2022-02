Après sa lourde chute en Belgique, Mark Cavendish reprend la compétition au Tour d’Oman

Mark Cavendish participera au Tour d’Oman du 10 au 15 février, a annoncé son équipe Quick-Step Alpha Vinyl dimanche. Il s’agira pour le sprinteur britannique de sa première course de la saison.

Iljo Keisse, Stijn Steels, l’Italien Fausto Masnada et le Suisse Mauro Schmid ainsi que les néo-professionnels Stan Van Tricht et le Britannique Ethan Vernon complètent l’effectif de la formation de Patrick Lefevere.

Mark Cavendish, 36 ans, disputera aussi sa première course depuis sa chute aux Six Jours de cyclisme sur piste de Gand fin novembre où il s’était fracturé deux côtes et avait souffert d’un pneumothorax.