Baromètre corona: Alexander De Croo n’exclut pas un passage au code orange dans les prochains jours

« On voit que les chiffres vont plutôt dans le bon sens, mais c’est normal que l’on respecte le système dont nous avons convenu ensemble… Si on voit dans les jours qui viennent que le cap (ndlr : d’une diminution) est pris – et on voit que le cap est pris dans les soins intensifs –, si on voit que dans les hospitalisations cela continue à baisser dans la bonne direction, je pense qu’on peut anticiper le passage à la phase orange du baromètre », a nuancé le Premier ministre.