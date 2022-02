Patrick Quinet: «Les Magritte 2022 seront une édition expérimentale»

Le smoking est prêt. Patrick Quinet, président de l’Académie André Delvaux qui organise la cérémonie des Magritte du cinéma depuis douze ans, a hâte de vivre la version 2022, le 12 février, au Square, Mont-des-Arts, à Bruxelles. Parce qu’il y a le manque d’une année sans rien en 2021, à cause du covid, et que, saisissant l’opportunité des contraintes, la 11e édition a été pensée autrement, dans un décor plus intime, plus lounge, avec un public limité à 200 personnes, composé des nommés. Thierry Michel en sera le Président d’honneur. 22 trophées seront remis au cours de cette soirée mise en scène par Nathalie Uffner et son équipe du Théâtre de la Toison d’or. Le tout, orchestré par la RTBF et retransmis en direct sur la Trois.