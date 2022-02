La mauvaise passe de Romelu Lukaku avec Chelsea: «Difficile de marquer pour l’instant»

Romelu Lukaku, l’attaquant belge de Chelsea, ne parvient plus à être décisif pour son équipe. Il traverse une mauvaise passe.

En l’absence de Thomas Tuchel ce samedi (testé positif au Covid), son adjoint Arno Michels est revenu sur la situation de l’attaquant belge. « Pour lui, c’est peut-être difficile de marquer pour l’instant. Il travaille beaucoup pour l’équipe, il touche beaucoup le ballon et est peut-être un peu malchanceux. Nous essayons de lui donner des possibilités et nous continuerons vu que c’est un joueur important pour nous. C’est un buteur, donc il a besoin de confiance. »

Chelsea a battu Plymouth Argyle 2-1 après prolongations dans le cadre du 4e tour de la FA Cup, samedi après-midi. En éliminant le club de League One, le troisième échelon du football anglais, les Blues accèdent ainsi aux huitièmes de finale de la Coupe d’Angleterre. Romelu Lukaku était titulaire pour Chelsea, mais il a buté sur une défense tenace et, notamment, sur un brillant Michael Cooper, le portier de Plymouth. C’est la cinquième rencontre consécutive lors de laquelle le Belge n’a pas réussi à faire trembler les filets.

Le Diable rouge tentera de résoudre ce problème de finition lors de la Coupe du monde des clubs. Chelsea débute la compétition mercredi en demi-finale contre le vainqueur du duel de dimanche entre les Saoudiens d’Al Hilal, champions d’Asie, et Al Jazira, champion des Emirats arabes unis. Les finales pour la première et la troisième place sont programmées trois jours plus tard.