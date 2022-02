Cette fois, l’Union Saint-Gilloise ne peut plus se cacher

En deux semaines de temps, l’Union a mis ses adversaires directs à distance confortable. Et surtout, elle leur a asséné, à chacun d’entre eux, un gros coup sur la tête. Aujourd’hui, l’USG peut se mettre à rêver en grand. Le titre n’est plus un rêve inaccessible.

Le mois de janvier et le début du mois de février devaient constituer autant de révélateurs pour l’Union. Allait-elle être assez costaude que pour enchaîner les matches de haut niveau ? Allait-elle vraiment pouvoir revendiquer quelque chose en fin de saison ? Au terme de ce programme infernal, force est de constater que la réponse est doublement affirmative. L’USG est plus que jamais en tête du classement et a envoyé des signaux très forts à ses concurrents directs. Le titre n’est plus une utopie. Au contraire, il se rapproche.

Un 10 sur 12 amplement mérité face aux grands

Le 21 janvier dernier, Felice Mazzù avait fixé comme objectif à ses troupes de faire mieux que le 4 sur 12 réalisé à l’aller face à Genk, Bruges, Anderlecht et l’Antwerp. Mission largement accomplie pour les Saint-Gillois qui ressortent de cette quinzaine avec un impressionnant bilan de trois victoires et un match nul.