Fonction publique fédérale - La CSC et le SLFP rendront visite au Premier ministre et aux Vice-premiers cette semaine

Le 22 décembre, la CSC et le SLFP avaient déjà déposé un préavis de grève pour les fonctionnaires fédéraux, effectif pour une durée indéterminée à partir du 14 janvier. Leurs revendications portent notamment sur la mise en place d'un treizième mois, l'octroi de chèques repas et une revalorisation des barèmes qui n'a plus existé, selon eux, depuis 20 ans.

De son côté, la CGSP n'a pas souhaité mettre en place de plan d'actions avant le contrôle budgétaire de février.