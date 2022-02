La province de Liège en alerte orange: la Vesdre en pré-alerte de crue (vidéos)

D’importantes précipitations sont encore attendues dans la soirée et cette nuit.

Ce dimanche à 16h, il était déjà tombé entre 15 et 20 l/m² de pluie sur de nombreuses régions, selon l’IRM. Les précipitations abondantes se sont poursuivies dans lasoirée. D’importantes averses sont encore attendues jusqu'en milieu de nuit prochaine. Sur l'ensemble de l'épisode, les quantités de précipitations en 24h sont toujours attendues autour de 25 l/m² sur au moins un quart de la superficie de toutes les provinces.

La province de Liège est en code orange car les quantités de précipitations maximales prévues oscillent entre 40 et 60 l/m² sur son relief. En fin de journée, quelques flocons pourront également se mêler à la pluie sur les sommets de notre pays. Les rafales pourront atteindre 80 à 90 km/ h voire localement un peu plus. La double alerte sera en vigueur jusqu’à 7h du matin ce lundi.

La Vesdre et ses affluents ont été placés en pré-alerte de crue. Des débordements localisés sont possibles, notamment dans les zones sinistrées de la Vesdre et de la Hoegne, avertit la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques de la région wallonne.