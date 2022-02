Un Codeco d’assouplissements possible cette semaine, si les chiffres le permettent

La semaine qui commence sera-t-elle celle des assouplissements des mesures sanitaires, dans l’Horeca, les cinémas, les théâtres, les discothèques voire s’agissant du télétravail ? C’est possible, mais ce n’est pas encore acquis. Il nous revient que le Premier ministre n’a pas encore confirmé la date pressentie de vendredi, et qu’il attend l’évolution des chiffres dans les prochains jours pour s’exécuter ou non. Ce n’est que si la tendance chiffrée le permet, qu’Alexander De Croo convoquera ses vice-Premiers et les ministres-président. « Le pire, ce serait de convoquer un Codeco pour dire qu’on ne change rien. Il vaut mieux attendre que les tendances soient plus positives avant de se réunir », nous indique un vice-Premier.

Mais qu’est-ce qui provoquera ce « déclic » ? On relève des nuances certaines entre dirigeants politiques. D’un côté du spectre, on trouve le vice-Premier Ecolo, Georges Gilkinet, qui demande «au minimum» le passage en code orange vendredi et des assouplissements, sans attendre que les balises chiffrées du baromètre soient franchies. De l’autre côté, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke estime que « toucher au baromètre est exactement ce qu’il ne faut pas faire », et se refuse à fixer une date. Et entre les deux, le Premier ministre, qui n’a pas exclu, dimanche, sur RTL-TVI, une anticipation du code orange. « On voit que les chiffres vont plutôt dans le bon sens, mais c’est normal que l’on respecte le système dont nous avons convenu ensemble… Si on voit dans les jours qui viennent que le cap (NDLR : d’une diminution) est pris – et on voit que le cap est pris dans les soins intensifs –, si on voit que dans les hospitalisations cela continue à baisser dans la bonne direction, je pense qu’on peut anticiper le passage à la phase orange du baromètre »