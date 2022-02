Vivons heureux, vivons séparés!

De plus en plus de Belges vivent une relation amoureuse à distance. Principalement avant trente ans, mais aussi après quarante. La notion de « couple » change tandis que l’épanouissement personnel est davantage privilégié.

Notre couple s’est construit dans la passion mais aussi dans la douleur consécutive à nos séparations respectives. Il a donc d’abord fallu panser les plaies et trouver un nouvel équilibre de couple, entre un homme et une femme. J’avais des enfants, Marc n’en avait pas. Il y avait, je pense, des craintes de part et d’autre. De son côté, de vivre avec des enfants en bas âge qui n’étaient pas les siens. De mon côté, l’intrusion d’un homme “complexe” dans la vie de mes enfants m’effrayait un peu. J’ai eu le sentiment de devoir les “protéger” et, moi-même, d’être d’abord rassurée. Marc a déménagé à Liège pour des raisons professionnelles. Cela ne faisait pas peur à la Liégeoise d’origine que je suis, mais la distance a accentué cette forme particulière de construction de couple. »