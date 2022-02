Vers des playoffs avec douze clubs? Le projet d’une BeNeLeague allégée reste possible

Le magazine néerlandais « Voetbal International » l’a dévoilé ce dimanche sur son site : si la fusion complète des championnats de Belgique et des Pays-Bas n’est plus dans les cartons, une version « light » en mode playoffs (à douze) est la nouvelle base de négociations.

Éternel monstre du Loch Ness footballistique, la BeNeLeague sera-t-elle un jour concrétisée, sachant que l’UEFA aura le mot de la fin puisqu’elle doit donner son aval aux compétitions transfrontalières ? En 2019, 11 clubs, soit 6 néerlandais (Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, FC Utrecht, Vitesse) et 5 belges (FC Bruges, Anderlecht, RC Genk, Standard, La Gantoise) s’étaient réunis à Eindhoven pour relancer le projet. Trois ans plus tard, en dépit de quelques avancées formelles, la Jupiler Pro League et l’Eredivisie sont toujours très éloignés de la fusion, d’autant plus que l’homme censé coordonner ce projet commun et le défendre auprès de l’UEFA a quitté ses fonctions. Sans oublier qu’en 2021, les clubs néerlandais ont aussi jeté les bases d’une ligue professionnelle batave plus forte et plus indépendante de la Fédération à l’horizon 2025 (quand se termine l’actuel contrat TV chez nos voisins… tout comme chez nous).

Selon « Voetbal International », les bases de la discussion sont orientées vers un projet plus réduit : des playoffs à 12 (6 de chaque pays) pour désigner un champion après une première « phase classique » nationale. Sous quelle forme (le système suisse pour la Ligue des champions après 2024 est évoqué côté néerlandais) et avec combien de clubs se déroulerait cette phase classique, rien n’est encore précisé. Qu’adviendrait-il des clubs non-qualifiés pour ce top 12 ? Il n’y a pas plus de réponse. Au centre demeure notamment toujours la question du nombre de tickets européens (par pays ou en fonction du classement ?) sachant qu’il est aussi question d’un barrage entre le meilleur club de chaque pays non classé pour la BeNeLeague afin de se disputer un dernier ticket continental…