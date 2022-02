Basket: deux ex-Spirous propulsent Limburg en finale de la Coupe de Belgique

Battu 70-72 vendredi dans sa salle, après avoir compté jusqu’à 13 points de retard dans le dernier quart-temps, Limburg United s’est imposé de 8 unités (76-84) dimanche au Forum d’Alost lors de la demi-finale retour de la Coupe de Belgique, dont les Limbourgeois disputeront la finale, pour la 2e fois de leur histoire après celle perdue en 2017, le 13 mars à Forest National face à Ostende, tenant du trophée, ou Anvers, qui s’affrontent les 14 et 16 février. Si le succès de Limburg, forgé après la pause (32-30), porte une empreinte très collective (5 joueurs à 10 pts ou plus), et que Tabu, pigiste médical engagé pour 2 mois il y a quelques jours, l’a éclairé de 5 assists en 12 minutes, c’est un autre ex-Carolo, Anthony Lambot, qui a fait la différence avec 21 points, 4 rebonds, 3 assists, 2 interceptions et 9 fautes provoquées. La Coupe ne sauvera donc pas la saison très décevante des Okapis. En revanche, elle va décupler les efforts des Limbourgeois dans la lutte pour le Top 5 en championnat, où ils retrouveront Alost dès mercredi alors qu’il leur reste 4 matchs à jouer et qu’ils comptent 2 victoires de moins que Mons, actuel 5e qui se déplacera dans le même temps à Charleroi, 6e ex-aequo.