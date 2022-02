Bruxelles ouvre le débat sur la neutralité des services publics

Souvenez-vous l’été dernier : le gouvernement bruxellois avait tranché contre un recours en appel de l’ordonnance du tribunal du travail condamnant la Stib pour double discrimination, tout en proposant d’ouvrir rapidement un débat sur la question de la neutralité dans les services publics pour les autres institutions bruxelloises, avec une large dimension participative et citoyenne. Le débat est bel et bien lancé ce lundi au parlement pour une durée de six mois. Du temps long pour un débat apaisé, constructif et ouvert promet-on de tous côtés, afin d’entendre experts et acteurs de la société civile sur la délicate question du port des signes convictionnels.