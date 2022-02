Deniz Undav: «Quoi qu’il arrive dans le futur, on aura vécu une saison exceptionnelle»

D eniz Undav, grâce à ce succès, vous avez maintenant 10 points d’avance sur votre victime du jour. C’est totalement dingue, non ?

Oui, bien sûr mais comme vous les savez, il faut garder à l’esprit que nos points seront divisés par deux avant d’aborder les Playoffs. Si on en a 5 d’avance au moment de les aborder, on en sera ravi. Si on n’en a plus que deux, on l’acceptera aussi. Notre ambition était d’être dans le Top 8 mais si on termine premiers, tant mieux. Quoi qu’il arrive, on aura vécu une saison exceptionnelle. On verra où on en sera le 23 mai.

Personnellement, vous avez réalisé un nouveau doublé, portant votre total à 20 buts en 26 matches…