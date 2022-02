Tennis: Juan Martin Del Potro, la douleur de trop

« C’est plus un adieu qu’un retour » : l’ex-nº3 mondial, 33 ans, et trop souvent blessé, mettra un terme à sa carrière ce mardi, dans l’émotion, à Buenos Aires.

Dans la série des come-back de l’année 2022, en voilà un qui va tourner court, et aux larmes, ce mardi à Buenos Aires. Jusqu’à ce samedi, les amateurs de tennis et de belles histoires avaient pourtant coché la date : deux ans et demi après son dernier abandon au Queens 2019, Juan Martin Del Potro (33 ans et ex-nº3 mondial) avait programmé un énième retour à la compétition. C’était prévu pour ce mardi, à Buenos Aires, contre son compatriote et ami Federico Delbonis, en plus.